В апреле в Казахстане стартует реализация сувенирной продукции ЭКСПО-2017

В нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» отобрали группу производителей, которые изготовят 110 наименований сувенирной продукции. Ее продажи стартуют за два месяца до начала выставки.

«На сегодняшний день путем комиссионного отбора и предъявленных требований мы отобрали компании, которые могут производить продукцию народного потребления. Отобрано 13 компаний, закрывающих 110 наименований различной сувенирной продукции. Важно отметить, что данное направление не закрывается, а продолжается, и мы приглашаем к сотрудничеству казахстанских производителей. Партнерами могут стать все желающие компании, которые имеют возможность производства каких-либо товаров и соответствуют нашим требованиям», - отметил директор департамента коммерциализации нацкомпании Даулет Еркимбаев.

Процедура по выбору лицензиатов, которые будут выпускать сувернирную продукцию, была запущена в августе 2016 года.

По словам Еркимбаева, для потенциальных лицензиатов открыта широкая линейка всевозможных товаров. На сегодняшний день принимаются заявки на участие по следующим категориям: изделия из дерева, изделия из кожи, мелкая сувенирная продукции, мобильная аксессуарика, полиграфия, игрушки, взрослая и детская одежда, ювелирная продукция, деловые аксессуары, кондитерские изделия, музыкальные инструменты, товары для коллекционеров и еще много других смежных позиций. Процедура по выбору лицензиатов проводится на ежемесячной основе.

По данным организаторов, эти товары планируется реализовывать в фирменных магазинах на территории выставки, за счет дистрибьюторской сети лицензиатов по всей стране, а также в точках продаж в аэропортах, вокзалах, крупных торговых центрах.

«В настоящее время подготовлены и утверждены демонстрационные образцы по 70 наименованиям продукций. Массовое производство лицензионной продукции было запущенно в декабре 2016 года», - продолжил Еркимбаев.

Линейку сувенирных товаров планируется расширить к открытию выставки до 200 наименований, также сейчас прорабатывается вопрос об открытии точек продаж в Алматы и Астане, международных аэропортах двух городов. Планируется, что на территории выставки в четырех павильонах будет реализовываться сувенирная продукция для посетителей выставки. В компании отмечают, что различные международные компании-производители проявляют интерес к участию в данной программе.

Реализация сувенирной продукции начнется в апреле. Главным партнером выставки в данном направлении стала сеть магазинов «Меломан», в последующем сувенирная продукция будет реализовываться в монобрендованных бутиках Астаны и Алматы. Предполагается, что в этих городах будет наиболее высокий спрос.

Программа реализуется без бюджетных вложений, исключительно за счет инвестиций самих производителей, подчеркнули в нацкомпании. Сувенирную продукцию можно будет приобрести в интернете, в настоящее время разрабатывается специальный интернет-магазин сувенирной продукции выставки.

При этом за качеством товаров для «ЭКСПО-2017» будет следить комиссия, которая определила критерии отбора для всех производителей и требует у поставщиков товаров сертификаты качества, утвержденные в Казахстане и странах ЕАЭС.