Строительство АЭС в Казахстане – вопрос времени, считают в Минэнерго

На сегодня в Казахстане наблюдается профицит электроэнергии, в связи с этим в стране нет острой необходимости в строительстве атомной электростанции. сейчас правительство рассматривает целесообразность ее создания в будущем. Как заявил вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев, несмотря на отсутствие четкого решения по вопросу, атомная электростанция в Казахстане будет построена, в том числе и для решения экологических проблем, вызванных выбросами в атмосферу.

«Какого-либо строительства по атомной электростанции в Казахстане сегодня не ведется, но в то же время мы достаточно прагматичны в этом вопросе и четко понимаем, что атомной электростанции в Казахстане быть. На сегодняшний день мы как раз рассматриваем целесообразность ее реализации. Сегодня в стране профицит электрической энергии – 30% мощностей у нас не задействованы на пиковые нагрузки. Таким образом, какое-либо очевидное решение по АЭС не присутствует, но в то же время мы являемся первыми в мире производителями урана природного, добываем его очень много, создаем единый ядерный топливный центр и безусловно в будущем мы рассматриваем ее создание в Казахстане. Если мы хотим заняться вопросами экологии в нашей стране, то строительство атомной электростанции внесет весомый шаг в базу энергообеспечения и снижения выбросов парниковых газов в атмосферу», – заявил вице-министр Джаксалиев в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций в Астане​.

Вместе с тем вице-министр энергетики Гани Садибеков отметил снижение выбросов вредных веществ в атмосферу

«За последние годы идет динамика снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу <…> На сегодняшний день лимит на выбросы загрязняющих веществ составляет около 5 миллионов. По данным, природопользователями используется только 50% данных лимитов. Данная цифра у нас не повышается», – сообщил он журналистам.