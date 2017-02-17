Мир за ночь. 16-17 февраля 2017 года

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ключевые предпосылки для ближневосточного урегулирования, пишет ТАСС. В интервью журналистам телеканала MSNBC он заявил: «Для мира нужно, чтобы палестинцы, наконец, приняли еврейское государство и отказались от идей и фантазий о его уничтожении, - добавил он. - И, во-вторых, чтобы Израиль сохранил за собой право осуществлять контроль в сфере безопасности над территорией западнее реки Иордан». По словам Нетаньяху, в противном случае «в палестинских областях появится еще одна исламистская диктатура». В среду в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и Нетаньяху провели пресс-конференцию. На ней они, в частности, сообщили, что обсуждают перспективы достижения «более крупной сделки» для мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Несколько раз поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея мирного урегулирования, которая предполагала бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон.

Экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может грозить юридическое преследование за то, что заявил агентам ФБР, что не обсуждал с российским послом санкции, однако это утверждение расходится с данными, которыми располагают спецслужбы, пишут РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Газета отмечает, что такие показания ставят Флинна под угрозу юридического преследования, поскольку «обман ФБР является преступлением». Однако некоторые официальные лица полагают, что привлечь Флинна к ответственности может быть трудно, поскольку он может оспорить значение слова «санкции», о которых шла речь в беседе, пишет Washington Post. Стоит отметить, что случаи привлечения к ответственности чиновников за обман следствия в США не редкость. Так, несколько лет назад генерал Джеймс Картрайт был осужден за ложные показания по делу об утечках в прессу данных о диверсии США и Израиля против Ирана. Позднее президент Барак Обама помиловал Картрайта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подпишет новый миграционный указ, сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters. По словам американского лидера, документ будет доработан таким образом, чтобы удовлетворить критические замечания суда, приостановившего действие первого миграционного указа. При этом он не стал пояснять, какие конкретно изменения намерен внести в документ. Администрация президента, в свою очередь, направила в суд документы, свидетельствующие о желании Белого дома «взять паузу» в судебном разбирательстве о восстановлении миграционного указа, сообщает AP. «Таким образом, президент расчистит путь для возможности защитить страну, вместо того, чтобы пытаться добиться решения по судебному процессу, который потенциально способен отнять много времени», - приводит агентство выдержку из отправленного в суд уведомления. На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд США постановил, что действие указа Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» не будет возобновлено.

Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест замглавы корпорации Samsung Ли Чжэ Ена в рамках дела о коррупции, которое привело к импичменту президента страны Пак Кын Хе, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на агентство Yonhap. Ли Чжэ Ен — сын председателя концерна Samsung Ли Гонхи и фактический глава корпорации. Его обвиняют во взяточничестве, хищении денег и даче ложных показаний. Прокуроры подозревают, что Ли передал или пообещал передать взятки на сумму $36,3 млн. подруге президента Цой Сун Силь в обмен на поддержку властей в вопросе слияния двух связанных с Samsung компаний в 2015 году. Ранее также сообщалось, что Samsung Group перечислила $17 млн. двум некоммерческим фондам, связанным с Цой Сун Силь. Этот перевод прокуратура страны также считает взяткой. Цой Сун Силь сейчас арестована. Ее южнокорейские следователи обвиняют во вмешательстве в дела президентской администрации и получении выгоды от близких контактов с Пак Кын Хе.

По меньшей мере 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана, сообщает ВВС Русская служба со ссылкой на местную полицию. Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Этот взрыв стал самым смертоносным в стране с начала этого года. Взрыв произошел в городе Сехван-Шариф в провинции Синд. Смертник взорвал себя в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара - это один из самых популярных храмов страны. Взрыв произошел, когда в храм собрались верующие для вечерней молитвы. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство». В среду в стране прогремели еще два взрыва, организованные смертниками, в которых погибли как минимум семь человек. В понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, а ранения получили более 100 человек. За эту атаку на себя ответственность взяла группировка «Джамаат-ур-Ахрар», которая является подразделение «Талибана».