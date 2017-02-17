Выборы в сенат и маслихаты пройдут в текущем году

В текущем году в Казахстане состоятся выборы депутатов сената парламента, выборы депутатов маслихатов, а также выборы акимов городов районного значения, сельских округов и сел, сообщил в пятницу в ходе заседания центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Владимир Фоос.

«2017 год насыщен избирательными кампаниями, так как в последнее воскресенье марта и октября согласно закону «О выборах» состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших», - сообщил Фоос.

По его заверениям, уже идет весенняя кампания по выборам депутатов маслихатов.

«Согласно поступившим сообщениям, выборы будут проходить в 58 избирательных округах, среди них 13 областных, 9 городских и 36 - районные маслихаты», - пояснил зампред Центризбиркома. Кроме того, летом, не позднее 30 июня, должны состояться очередные выборы депутатов сената, которые будут назначены не позднее 30 апреля, согласно закону.

«В этих выборах основная нагрузка ляжет на избирательные комиссии областей и городов Астана и Алматы. Заранее необходимо начать подготовку. Необходимо помнить, что в начале августа должны начаться выборы акимов городов районного значения и сельских округов поселков и сел республики. Четырехлетний срок полномочий акимов, который заканчивается, количество таких округов составляет 1451», - проинформировал Фоос.