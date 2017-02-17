Создать правительственную комиссию по расследованию ЧС в Жамбылской области поручил премьер

Министры обороны и внутренних дел Сакен Жасузаков и Калмуханбет Касымов доложили премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву о проведении поисково-спасательных работ в Жамбылской области, где во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих произошел сход лавины. Глава кабинета министров поручил создать правительственную комиссию для расследования причин трагедии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

«Сегодня премьер-министр Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты министров обороны Сакена Жасузакова и внутренних дел Калмуханбета Касымова по факту трагедии в Жамбылской области. Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что уполномоченным органом начато досудебное расследование. В воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона.

«Премьер-министр поручил создать правительственную комиссию для расследования трагедии. Министру Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования лично взят на контроль Сагинтаева», - сообщили в пресс-службе.

В то же время, министерство обороны сделало официальное заявление, касательно произошедшей трагедии. Здесь сообщили, что 17 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека.

«В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай завершены, погибло семь военнослужащих. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие вооруженных сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие пограничной службы со спецтехникой», - говорится в заявлении.

Руководство министерства выражает соболезнования семьям и родным погибших.