Принудительной покупки билетов на ЭКСПО -2017 не было и не будет - нацкомпания

В национальной компании «Астана ЭКСПО - 2017» заявляют, что зафиксировали единичные случаи принудительной покупки билетов на выставку и требуют от акимов регионов отказаться от такой практики.

По словам директора департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» Сергея Куянова, при подготовке расчетов вышли и прогнозы по посещению и количеству туристов, в том числе и казахстанских, в разрез регионов. В конце 2016 года эту информацию довели до акиматов областей, чтобы на местах акимы продумали вопросы логистики, транспорта, отработали с акиматом Астаны вопросы проживания людей и так далее.

На местах акиматы восприняли эти цифры по-своему. В нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» возобновили работу "горячей линии", на которую поступило около трех десятков сообщений из регионов. Из них почти 90% приходится на две области. Куянов не назвал их, но отметил, что одна с юга страны, вторая – с востока.

«Мы просим регионы не заставлять людей брать билеты, а разъяснять, рекламировать, показывать, что будет на выставке. Люди и так сами захотят все это увидеть собственными глазами», - сказал Куянов в интервью газете «Время», опубликованном в субботу.

Говоря о других итогах подготовки выставки, представитель нацкомпании также пояснил, что сумма экономии на строительстве ЭКСПО, составившая 300 млрд. тенге, может увеличиться.

Куянов рассказал, что организаторы приняли решение отказаться от целого ряда дорогих и нефункциональных деталей, которые были включены в первоначальный проект. В частности, в компании отказались от установки гигантского экрана для трансляций, что сразу же позволило «сэкономить несколько миллиардов».

Планировалось также на крышах всех павильонов установить солнечные панели, что было «очень дорогим решением», они потребовали бы обслуживания после выставки, а установщик не гарантировал, что панели смогли бы выдержать зимние морозы в Астане.

Директор департамента по связям с общественностью «Астана ЭКСПО-2017» подчеркнул, что таких нефункциональных элементов было много, и общими усилиями удалось от них отказаться.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 откроется в Астане в начале июня, в ней примет участие свыше 110 стран и несколько десятков международных организаций.