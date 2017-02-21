МВД ожидает паводки в шести областях Казахстана

Министерство внутренних дел в текущем году ожидает паводки в шести регионах Казахстана. Как сообщил во вторник в ходе селекторного заседания правительства глава ведомства Калмуханбет Касымов, на сегодняшний день уже определены 918 населенных пунктов, находящихся в зоне реального риска.

«Анализ ликвидации ЧС, вызванных паводками за последние два года в стране, свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов. Прежде всего, серьезно недорабатывают региональные комиссии. Планирование защиты осуществляется формально, без должного анализа прогноза, необходимые меры не всегда принимаются, либо принимаются несвоевременно», - признал Касымов.

По его информации, в этом году «большая вода» ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

«Сейчас по стране определены 918 населенных пунктов и более 1500 участков автомобильных и железных дорог, находящихся в зоне реального риска», - сообщил глава МВД.

В прошлом году для инженерной защиты населенных пунктов и территорий построено 122 км и произведен ремонт 146 км защитных дамб. В этом году в южных регионах – Алматы, Жамбылская, Южно-Казахстанская области - уже отремонтировано 2,5 км защитных дамб, выполнено углубление 29 км русел рек, очищено около 500 водопропускных труд под автодорогами и более 750 под железнодорожными путями.

«На основе проводимого мониторинга и данных Казгидромета, в регионах разработан и реализуются планы мероприятий по предупреждению ЧС в весенний период. Повсеместно проведены заседания областных, городских, районных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. В 10 регионах организован мониторинг наполняемости 60 наиболее крупных водохранилищ, представляющих потенциальную угрозу возможного прорыва и затопления», - также рассказал Касымов.

Кроме того, для недопущения подтопления жилья из населенных пунктов осуществляется вывоз снега. Уже вывезено 6,2 млн. кубических метров снега. Подготовлены запасы более чем 8 тысяч тонн ГСМ, 180 тысяч тонн инертных материалов, 829 тысяч мешков и 10 тонн взрывчатки. В чрезвычайных резервах на неотложные затраты акиматами в ближайших бюджетах предусмотрены 20 млрд. тенге.

«На случай эвакуации населения из районов возможного затопления подготовлены 1707 пунктов приема эвакуированного населения. Для жизнеобеспечения эвакуированного населения акиматами подготовлены необходимые средства. Созданы запасы продуктов питания и питьевой воды», - заверил министр.

Также министерством совместно с акиматами созданы специальные группы сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Задействованы 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 2 тысяч единиц техники, 300 единиц плавсредств и 13 вертолетов. В южных регионах страны создан резерв спасательных подразделений, численностью более 2 тысячи человек. Приведена в готовность техника, в том числе, авиационная, разработаны маршруты выдвижения для оперативной перевозки спасателей. Воинские части гражданской обороны дооснащены техникой, инструментами, готовы к участию в спасательных операциях. Повсеместно проверено функционирование системы оповещения гражданской защиты. Дополнительно в паводковый период для оповещения населения планируется задействовать более одной тысячи патрульных машин местной полиции.