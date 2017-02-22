В Казахстане ожидаются небольшие осадки

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана ожидается местами небольшой снег, лишь в южных регионах республики погода без осадков. Температура воздуха на 3-6 градусов выше климатических значений, сообщает РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, в среду в Жамбылской области ожидается туман и усиление ветра, в Атырауской области — гололед. В Костанайской области ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Алматы со среды до пятницы - переменная облачность, осадки не ожидаются. Днем преимущественно плюсовая температура, 3-6 тепла. Однако ночью столбики термометров будут падать до 7-10 мороза.

В Астане в среду облачно, днем и ночью ожидается снег, временами метель. Порывы ветра - 15-20 метров в секунду. В четверг и пятницу в столице переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от 2 до 6 градусов ниже нуля, ночью 6-10 мороза.