Комиссар секции Швейцарии доволен темпами подготовки к EXPO-2017

Швейцария находится на завершающем этапе строительства своего павильона на международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане, сообщил в среду в ходе третьей встречи международных участников выставки комиссар национальных секций Швейцарии и Монако Мануэль Салчли.

Швейцария находится на завершающем этапе строительства своего павильона на международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане, сообщил в среду в ходе третьей встречи международных участников выставки комиссар национальной секции Швейцарии Мануэль Салчли.

«Для павильона Швейцарии все идет по плану, мы сейчас находимся в активной фазе строительства, и готовы будем начать (подготовку павильона к открытию - V) 2 апреля. Завтра, если я не ошибаюсь, мы будем принимать официально наш павильон, от официальных представителей ЭКСПО», - сказал он.

Между тем делегация Княжества Монако уже приняла свой павильон и готовится представить предварительный проект его устройства.

«Что касается павильона Монако, мы приняли уже свой павильон, наша команда постоянно присутствует на месте, сегодня-завтра мы должны предоставить свой предварительный проект (...). Мы надеемся, что наш проект понравится представителям ЭКСПО», - сказал национальный комиссар страны на выставке Джульен Селларио.

По его словам, в настоящее время проходит отбор персонала павильонов, половину его составят казахстанцы.

«Совместно с моим коллегой из посольства Швейцарии работаем очень активно, набираем персонал, и очень впечатлены знаниями русского, казахского, английского языков молодыми людьми, которые изъявляют работать с нами. Мы планируем привлечь 50 человек на работу в наш павильон, 50% из которых будут казахстанцы», - отметил он.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 откроется в Астане 10 июня.