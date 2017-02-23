Министр здравоохранения рассказал об их самочувствии
В больнице остаются 10 военнослужащих, пострадавших при сходе лавины
фото с сайта министерства обороны

Тамара Вааль, Астана, Vласть

10 военнослужащих, пострадавших при сходе лавины в Жамбылской области, продолжают оставаться в больнице. Однако, угрозы их жизни уже нет, заявил журналистам в четверг после пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Нам ежедневно докладывают, их состояние, в принципе, стабильное, без угрозы для жизни», - рассказал Биртанов.

При этом, отметил он, пока неизвестно, когда солдат выпишут.

«В принципе, врачи решат. Вы знаете, они были госпитализированы. Двое были переведены в Алматы. Как будет состояние их удовлетворительное – их выпишут. В принципе, угрозы для жизни нет», - заверил он.

На прошлой неделе во время учений в ущелье Коксай Жамбылской области произошел сход лавины. Погибло семь человек, еще 16 были спасены из-под завалов. Как заявили позже в министерстве обороны, ЧС произошло из-за аномальных погодных условий, однако, имел место и человеческий фактор. После происшествия командир воинской части и начальник её штаба были уволены. Расследование продолжается.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
К ЭКСПО в Астане начнут выявлять теневых арендодателей жилья
Новости
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом
Новости
7 военнослужащих погибло в результате схода лавины в Жамбылской области
Новости
Партия «Ак жол» предлагает преобразовать казахстанский парламент в однопалатный
Новости
Снежная лавина сошла на военнослужащих в Жамбылской области
Новости
Еще 6 военнослужащих спасены из-под сошедшей лавины в Жамбылской области