Объекты выставки удовлетворяют всем требованиям бюро, сказал Лоссерталес
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Генсек Международного бюро выставок дал высокую оценку качеству объектов EXPO-2017
Фото с официального сайта НК "Астана ЭКСПО 2017"

Генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес высоко оценил подготовку объектов международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

«Могу сказать, что ожидания нашей организации были удовлетворены. Мы посетили объекты и увидели не только инновационную архитектуру, но и качество интерьеров, качество конструкций павильонов, а также видели тематические павильоны, культуру этих объектов, они удовлетворяют нашим требованиям, и я думаю, что это одно из самых высших качеств за мои 25 лет работы в ЭКСПО», - сказал Лоссерталес на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в четверг.

Он также остался доволен встречей международных участников, которая прошла в эти дни в столице.

«За эти 2 дня, мы это видели: объяснения были понятными и все было на высоком уровне» - сказал он.

Выставка EXPO-2017 откроется в Астане 10 июня. Свое участие в ней подтвердили к этому моменту 115 стран и 18 международных организаций.

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