Мир за ночь. 23-24 февраля 2017 года

Что случилось минувшей ночью в стране и мире. Каждое утро Vласть делает для вас подборку ночных новостей. Cегодня о событиях, которые произошли, пока вы спали, расскажет репортер Дмитрий Мазоренко.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура поприветсвовал участников во время открытия переговоров в Женеве, пишет Коммерсант. «Давайте постараемся работать вместе, чтобы положить конец этому конфликту»,— заявил господин де Мистура. По мнению спецпосланника, удалось достичь значительного прогресса в создании одной делегации оппозиции. Он отметил, что межсирийские переговоры в Женеве, открывают «окно возможностей для политического пути вперед по урегулированию в Сирии». Кроме того, Стаффан де Мистура поблагодарил инициаторов «процесса Астаны» Россию, Турцию и Иран, а также Казахстан, за перемирие в Сирии.

«Оно хрупкое, но держится. Эта инициатива дала толчок тому, что мы делаем сегодня, предоставила возможность, мы не собираемся ее упускать»,— заявил господин де Мистура. Также Стаффан де Мистура заявил, что 24 февраля будет проводить двусторонние встречи для определения плана работы на нынешний этап переговоров.

Сегодня в Женеве проходит новый раунд межсирийских переговоров — первая попытка вернуть ООН утраченную ею роль в урегулировании сирийского конфликта. Возобновление диалога в Женеве стало возможным благодаря декабрьскому соглашению о прекращении огня, за которым последовали два раунда межсирийских консультаций в Астане.

Президент Дональд Трамп хочет нарастить ядерный арсенал США, чтобы тот стал «лучшим в мире», и намерен обсудить тему крылатых ракет с российским коллегой Владимиром Путиным - если их встреча состоится. «Я первый, кто хотел бы увидеть, что у всех - ни у кого - нет ядерного оружия. Но мы никогда не будем в отстающих по сравнению с любой страной, даже если это дружественная страна, мы никогда не будем отставать в ядерной мощи», - сказал Трамп в интервью Reuters. Было бы прекрасно - просто мечта - чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими».

Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией предусматривает, что к 5 февраля 2018 года обе страны должны сократить свои арсеналы до равного уровня. В интервью Рейтер Трамп назвал новый СНВ «односторонней сделкой». «Еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна, будь то СНВ, будь то договор с Ираном... Мы начнем заключать хорошие сделки», - сказал он.

В интервью Рейтер Трамп также сказал, что развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования нарушает договор 1987 года о сокращении вооружений. «Для меня это важный договор», - сказал Трамп.

Нижняя палата парламента Нидерландов на заседании в четверг поддержала ратифицикацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, сообщает канал Дождь. Как отмечает издание «Европейская правда», за ратификацию соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против.

Ранее соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Ратификация была приостановлена после того, как 61% голландцев в ходе референдума выступили против этого соглашения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте требовал исключить из соглашения об ассоциации Украины и ЕС пункт о предоставлении финансовых гарантий и разрешение украинцам жить и работать на территории ЕС. Соглашение также не должно содержать обязательств для ЕС или стран-членов гарантий обеспечения коллективной безопасности или другую военную помощь или содействие Украине.

В настоящее время договор действует на предварительной основе и окончательно вступит в силе после ратификации всеми странами Евросоюза.

На химическом заводе «Ферганаазот» в узбекском городе Фергана произошел взрыв, сообщает BBC со ссылкой на МЧС страны. По данным ведомства, взрыв произошел днем 23 февраля во время ремонтных работ в аммиачном цехе. В результате инцидента есть погибшие, но их количество пока не уточняется.

В министерстве добавили, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося уже создана правительственная комиссия. Она же займется оказанием необходимой помощи семьям пострадавших. «Ферганаазот» занимается выпуском удобрений и другой химической продукции. Почти три четверти акций предприятия принадлежит государству, а практически вся оставшаяся доля - акционерной компании «Узкимесаноат».

Подразделение Alphabet (Google) по созданию автомобиля с автопилотом Waymo подало в суд на компанию Uber и ее проект Otto, занимающийся аналогичными разработками, пишет Republic. Причиной иска стала предполагаемая кража сотрудниками Otto технологий автопилота, принадлежащих Waymo.

По версии Alphabet, бывший инженер ее проекта Энтони Левандовски, перешедший впоследствии в Uber, украл 14 тысяч секретных документов, касающихся разработок системы автопилота. Для скачивания конфиденциальной информации он якобы установил на рабочий компьютер специальное ПО. При этом Waymo узнала о краже случайно из письма Левандовски, адресованного Otto. Отправитель по ошибке поставил в копию своего предыдущего работодателя.

Waymo попросила суд запретить Uber использовать украденные технологии, а также вернуть похищенные секретные материалы.