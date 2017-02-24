​В Аршалынском районе объявлена ЧС из-за угрозы прорыва плотины «Безымянная»

ДЧС Акмолинской области объявил чрезвычайную ситуацию в Аршалынском районе из-за угрозы прорыва плотины «Безымянная». По данным ведомства, в аварийном состоянии находятся её шлюзовые и бетонные конструкции, сообщает в пятницу МИА «Казинформ» .

«Решением акима Аршалынского района на территории района объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба в связи с аварийным состоянием шлюзового устройства плотины «Безымянная» в селе Жибек жолы и угрозой возникновения гидродинамической аварии - разрушения шлюзовых и бетонных конструкций гидротехнического сооружения плотины «Безымянная», - говорится в сообщении ДЧС.

В Аршалынский район уже прибыли первый заместитель акима области Даурен Адильбеков, замакима области Жанболат Смаилов, зампред комитета по ЧС МВД Марат Кульдиков, начальник ДЧС области Алексей Советов, замакима района Адильбек Ибраев. Они разрабатывают решения для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода.

Рабочая группа тщательно изучила все участки плотины «Безымянная» и смоделировала возможный сценарий развития ситуации в случае её прорыва. В селе Жибек жолы по приказу начальника ДЧС Акмолинской области в режим повышенной готовности были приведены все подразделения ведомства.