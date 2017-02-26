В Восточном Казахстане обнаружен пропавший частный вертолет

В Восточно-Казахстанской области, по предварительным данным, обнаружено место падения частного вертолета С-341, который пропал накануне вечером, сообщил в воскресенье комитет по ЧС МВД Казахстана. Вертолет обнаружили в 60 км от города Аягоз.

"Место падения обнаружил вертолет частной компании МИ-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. МИ-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации «Казаэронавигации» пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", - говорится в сообщении КЧС.

Спасатели наземным ходом добираются до места крушения. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и погодных условий.

Накануне вечером пилот вертолета С-341, принадлежавшего частному лицу, не вышел на связь. На его поиски в воскресенье утром из Семея вылетел военный вертолет МИ-17, из Усть-Каменогорска - МИ-8, из Алматинской области - МИ-2 частной компании. Развернут оперативный штаб.