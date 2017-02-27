Мир за ночь. 26-27 февраля 2017 года

Каждое утро репортеры Vласти знакомят вас с событиями, которые произошли в стране и мире, пока вы спали. Сегодня обзор ночных новостей подготовил для вас репортер Данияр Молдабеков.

Директор научно-исследовательского института Офиса мира в Базеле (Швейцария) Алин Варе выдвинул на Нобелевскую премию мира Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова, сообщает МИА «Казинформ».

«В этом году я номинировал Карипбека Куюкова и Президента Назарбаева на Нобелевскую премию мира за их невероятные усилия в уничтожении ядерного оружия», — написал он.

Президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин пообщались в неформальной обстановке, катаясь в воскресенье на одном из горнолыжных курортов в Алматы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидается, что в понедельник президенты проведут официальную встречу в Алматы. Фоном визита служит 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

У сотрудников аппарата Белого дома проверяют телефоны, чтобы не допустить утечек важной информации в прессу. Автор этой идеи – пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщила в воскресенье, 26 февраля, американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их информации, Спайсер на этой неделе созвал сотрудников аппарата Белого дома, отвечающих за связи со СМИ, и выразил им свое разочарование в связи с постоянными утечками в прессу информации о действиях администрации президента США. Он попросил всех предоставить телефоны для служебной проверки, чтобы подтвердить, что «им нечего скрывать», пишут «Ведомости» Действия Спайсера были согласованы с юрисконсультом Белого дома Доном Макгэном, который направил ему своих помощников для оказания помощи в этом процессе, отмечает ТАСС.

Спайсер напомнил подчиненным, что американский закон запрещает сотрудникам администрации пользоваться приложениями для шифрования и автоматического удаления отправленных сообщений, и пригрозил принять более жесткие меры в случае повторных утечек, сообщали РИА Новости.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что у руководства страны есть конкретный план возвращения Киевом контроля над Донбассом, пишет «РБК».

«Мы имеем совершенно конкретный план относительно Донбасса, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место под нажимом Запада, будет реализовываться. И он абсолютно не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму», — сказал Аваков в интервью ТСH.

Он также заявил, что Украина сейчас находится «в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить, решить быстро и дипломатическим путем».



При этом Аваков подверг критике «мирный план», разработанный депутатом Рады Андреем Артеменко и назвал его манипулятором. План, который Артеменко намерен представить в Вашингтоне, в частности предполагает проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 30-50 лет и создание фонда по возрождению Донбасса, в который в том числе будут поступать платежи за аренду Крымского полуострова. В прошлый понедельник, 20 февраля, Аваков заявил, что Киев может вернуть контроль над Донбассом в ближайшие полтора года.

Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне, сообщают «Ведомости».

Как отмечает The Verge, новую версию знаменитого телефона слегка изменили внешне - она стала менее угловатой, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, отдельно можно приобрести сменные панели.

Модель будет, как и прежде, называться 3310, но у нее другая платформа – Nokia’s Series 30+. Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти.

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 года, всего с тех пор в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечали прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.

Создатели обещали, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.

В лондонской фондовой бирже (LSE) заявили, что их предложение об объединении с франкфуртской Deutsche Boerse вряд ли будет одобрено Европейской комиссией, сообщает Republik со ссылкой на Reuters.

Ранее Еврокомиссия потребовала от LSE продать долю в торговой платформе фиксированного дохода MTS. Но в совете директоров Лондонской биржи заявили, что не могут удовлетворить новые требования антимонопольного регулятора.

«Основываясь на позиции комиссии, LSE считает, что регулятор вряд ли одобрит сделку», – говорится в заявлении биржи.