В 2017-2018 годах акимат Алматы намерен реконструировать 42,2 км арычных сетей

Проектно-сметная документация на реконструкцию должна охватить 42,2 км арычных сетей 57 улиц в нескольких районах Алматы. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции существующей сети составит 1,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба города.

«Планируется отремонтировать – 57 улиц, протяженность проектируемых арычных сетей – 42,2 км, в том числе: в Алмалинском районе – 7 улиц протяженностью 7,8 км, в Ауэзовском районе – 11 улиц протяженностью – 13,3 км, в Бостандыкском районе – 21 улица протяженностью 9,9 км, в Жетысуссом районе – 6 улиц протяженностью 8 км, в Медеуском районе – 12 улиц протяженностью 3,2 км. Срок завершения разработки ПСД – май 2017 года. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 1,5 млрд. тенге», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, городской акимат уже получил заявки на разработку проектно-сметной документации на строительство новых арычных сетей и ливневых канализаций 488 улиц протяженностью 488,5 километров. Алатауский район, ежегодно затапливаемый после дождей, нуждается в 278,3 километрах арычных сетей и ливневых канализаций, подсчитали в районном акимате.

Летом 2016 года аким Алматы Бауыржан Байбек сообщал, что на модернизацию арычной системы необходимо изыскать 4 млрд тенге.