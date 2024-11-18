В Алматы снова погиб подросток

18 ноября стало известно о гибели еще одного подростка в Алматы. По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

Как ранее сообщили в СМИ, подросток 2009 года рождения прыгнул с верхнего этажа многоэтажного дома. На данный момент полицией устанавливаются «мотив и обстоятельства».

Напомним, что 16 сентября в Алматы на пересечении Жамбыла и Сейфуллина с крыши девятиэтажного дома спрыгнули две школьницы. В социальных сетях случившиеся связывают с опасной игрой. В МВД ранее заявляли, что «это однозначно суицид», дело возбуждено по факту доведения до самоубийства. Но отрицали, что погибшие школьницы играли в суицидальную игру.

21 сентября в Бостандыкском районе города Алматы с 13 этажа выпала 12-летняя школьница. В департаменте полиции опровергли, что погибший ребенок играл в опасные игры.

22 сентября стало известно, что в Алматы 19-летний курсант академии Пограничной службы КНБ погиб после падения с высотного дома. По предварительным данным, он совершил суицид.

День спустя, 23 сентября, в Ауэзовском районе города погиб 18-летний подросток: как сообщали в соцсетях, он упал с крыши многоэтажки.

Позже, 25 сентября, стало известно о гибели студента Almaty Management University. Тогда причины и обстоятельства трагедии выяснялись и никаких подробностей произошедшего в вузе не сообщили.