Завершился капитальный ремонт Шымкентского НПЗ

28 апреля завершился капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в ходе которого было отремонтировано все техническое оборудование. Сейчас на заводе ведутся поэтапные пуски установок, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«В рамках капитального ремонта в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы было проведено техническое освидетельствование и ремонт технологического оборудования, трубопроводов, производственных печей, насосно-компрессорного узла, кабельных сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных установок. Кроме того, проведены мероприятия по интеграции нового крупного технологического объекта – установки изомеризации, построенного в рамках проекта модернизации завода, в действующие технологические линии», – говорится в сообщении.

К июлю этого года планируется завершить пусконаладочные работы, которые позволят получать высокооктановые бензины экологического класса К4, К5 с увеличением их производства на 460 тыс. тонн в год. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе также ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн до 6 млн тонн нефти в год и глубины ее переработки.