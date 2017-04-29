Назарбаев встретился с Мирзиёевым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу встретился со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Южно-Казахстанскую область.

«Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в марте этого года», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%», - приводятся в сообщении слова Назарбаева.

«Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации», - указано в сообщении.

В предыдущий раз главы Казахстана и Узбекистана встречались в Астане 22-23 марта.