Назарбаев встретился с Мирзиёевым

«Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в марте этого года», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%», - приводятся в сообщении слова Назарбаева.
«Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации», - указано в сообщении.
В предыдущий раз главы Казахстана и Узбекистана встречались в Астане 22-23 марта.
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