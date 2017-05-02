Председатель Комитета гражданской авиации ушел в отставку

«Он написал заявление по собственному желанию буквально дня два назад», — сказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек после заседания правительства.

Министр не стал уточнять причину отставки Сейдахметова, который возглавлял комитет гражданской авиации с 2011 года.

В последнее время случилось несколько заметных инцидентом с национальным авиаперевозчиком «Эйр Астана». 10 апреля самолет компании, летевший из Алматы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Кроме того, в марте этого года дефект двигателя стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании в Актобе. В 2016 году пилоты «Эйр Астаны» 92 раза изменили плана полета, дважды – по техническим причинам. В 2017 году имели место 34 подобных случая, один раз причиной послужили технические неполадки.