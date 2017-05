​На фестивале Jazzystan 5 мая выступят израильские группы

«13 лет «Boom Pam» активно гастролируют и принимают участие в крупнейших мировых фестивалях инструментальной музыки. Меняются континенты и площадки, но если посмотреть на живые концерты группы, все выглядит так, словно они выступают у себя дома в Тель-Авиве. Их музыка с легкостью переносит зрителя в Израиль, не оставляя равнодушным никого в зале уже с первых нот. Boom Pam - одна из самых энергичных израильских команд. Они уже успели представить свой уникальный саунд на многих международных фестивалях и похоже, не намерены останавливаться, продолжая выступать на сценах по всему миру.

Офир Кутиэль известен миру под псевдонимом Кутиман – это израильский музыкант, композитор, продюсер и видеоавангардист. К числу его всемирно известных проектов относится „Thru You too“, видео-ремикс записей музыкантов, которых он находит по всему миру. До настоящего дня Кутиман выпустил Youtube-видео из Иерусалима, Токио и Кракова (Thru Jerusalem, Thru Tokyo, Thru Krakow), получив свыше 11 миллионов просмотров. Журнал «Тайм» включил этот проект в список лучших пятидесяти изобретений 2009 года. Также в 2016 г. прошла премьера документального фильма о Kutiman на Международном Кинофестивале в Торонто («Presenting Princess Shaw»). Картина получила широкую огласку в СМИ, и будучи удостоенной вниманием и отзывами таких каналов как BBC и MTV, фильм отправился в тур по мировым кинофестивалям. Сейчас фильм доступен на кабельном канале Netflix, в Amazon video и iTunes. Как описать то, что играет», – говорится в сообщении.

На минувших выходных прошел первый в этом году фестиваль джазовой музыки Jazzystan, на котором выступили музыканты из Лондона и Алматы. Вечер был посвящен Международному дню джаза.