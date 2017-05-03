​Тенге держится у отметки в 315 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 315,45 тенге, показав рост на 0,41 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $64,55 млн., показав рост на $33,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $50,85 за баррель. Как пишут Ведомости, на рынок продолжают давить опасения, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению добычи. «При неопределенности в отношении дальнейшей политики ОПЕК тенденция к росту добычи нефти в США будет оставаться самым главным сдерживающим фактором для рынка в среднесрочной перспективе», – отметил аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Компания Baker Hughes в минувшую пятницу сообщила о росте числа нефтяных буровых установок в США по итогам 15-й недели подряд. Страны – участницы ОПЕК на очередной встрече 25 мая снова будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи, срок которого истекает в конце июня.