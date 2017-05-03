На соцподдержку ветеранов войны местные акиматы выделили около 1 млрд тенге

С начала 2017 года в Казахстане из средств местных бюджетов на меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны был направлен 971,3 млн. тенге, за счет спонсорской помощи собрано 125,7 млн. тенге, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 3 мая оказана единовременная материальная помощь 39,1 тыс. на сумму 838,2 млн. тенге; 8,2 тыс. ветеранам оплачены коммунальные услуги на сумму 205,9 млн. тенге; 52 ветерана обеспечены топливом на сумму 821,3 тыс. тенге; 56,2 тыс. ветеранов обеспечены льготными лекарственными средствами на сумму 296,4 млн. тенге; 476 ветеранам сделали зубное протезирование на сумму 11,8 млн. тенге; 5,8 тыс. ветеранов были обеспечены льготным проездом на пассажирском транспорте внутригородского и внутриобластного сообщения на сумму 30,6 млн. тенге; 4,9 тыс. ветеранов подписаны на периодическую печать на сумму 16,1 млн. тенге», - говорится в распространенном сообщении.

Ведомство также сообщает, что свыше 6,7 тыс ветеранов получили другие виды помощи (услуги социального такси, парикмахерских, бань, установка кабельного телевидения) на сумму 226,5 млн тенге.

По состоянию на 1 января 2017 года средний совокупный размер получаемых социальных выплат составил для участников ВОВ – 114 655 тенге; инвалидов ВОВ – 118 499 тенге; лиц, приравненных к участникам ВОВ – 109 176 тенге; лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 81 798 тенге; лиц, трудившихся в тылу в годы ВОВ – 71 637 тенге.

На сегодня в республике стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в 2-х специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов ВОВ (в Астане и Алматы), в специализированных отделениях в областных и городских больницах, в которых предусмотрены специальные сервисные палаты.

«На сегодняшний день 850 ветеранов проживает в медико-социальных учреждениях стационарного типа, 349 ветеранов получили услуги в медико-социальных учреждениях полустационарного типа, санаторно-курортным лечением обеспечены 877 ветеранов. Технические вспомогательные (компенсаторные), обязательные гигиенические средства согласно индивидуальной программе реабилитации были представлены 86 ветеранам на сумму 30,2 млн. тенге», - проинформировали в министерстве.

Организациями надомного обслуживания государственной и негосударственной форм собственности социальные услуги оказаны 8 503 одиноким и одиноко проживающим ветеранам, в том числе 70 инвалидам ВОВ, 199 участникам ВОВ, 21 лицу, приравненным к инвалидам ВОВ, 146 лицам, приравненным к участникам ВОВ, 137 вдовам воинов, погибших военнослужащих в ВОВ, 5 875 труженикам тыла, 2 055 другим ветеранам.

На сегодняшний день в республике проживает 2 776 участников и инвалидов ВОВ, 157 679 тружеников тыла, 194 граждан, работавших в период блокады в городе Ленинграде, 487 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 7 806 жен умерших инвалидов ВОВ, 80 не вступивших в повторный брак супругов военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) во время ВОВ, 778 других категорий граждан, внесших вклад в Победу.