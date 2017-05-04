​Мажилис презентовал проект изменений некоторых конституционных законов Казахстана

В мажилисе презентовали проект изменений некоторых конституционных законов Казахстана. Одно из них присуждает статус «Елбасы »первому президенту страны, сообщает в четверг МИА «Казинформ» .

Во время презентации министр юстиции Марат Бекетаев уточнил, что изменения вносятся в восемь конституционных законов: «О выборах», «О парламенте и статусе его депутатов», «О республиканском референдуме», «О правительстве», «О президенте», «О конституционном Совете», «О первом президенте - лидере нации», «О судебной системе и статусе судей».

«В конституционном законе «О президенте» полномочия президента приводятся в соответствие с конституционными поправками. Президент по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом парламента, назначает на должности членов правительства. Вместе с тем, в случае обращения депутатов парламента об освобождении от должности члена правительства в установленном Конституцией порядке (подпункт 6, статьи 57) президент освобождает его от должности», - пояснил Бекетаев.

Глава Минюста также добавил, что из Конституционного закона «О президенте» исключаются следующие законодательные функции: издавать указы имеющие силу закона; объявлять проект закона срочным; поручать правительству внести законопроект в мажилис; отменять акты правительства.

В конце января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении внести изменения в Конституцию, которые должны сократить его полномочия и усилить роль парламента и правительства. После анонсирования законопроекта администрация президента начала приём поправок к документу, который длился до 26 февраля.

По окончанию их анализа Назарбаев предложил внести 26 правок в 19 статей Конституции. Еще несколько поправок было внесено парламентариями, одна из них закрепила роль Нурсултана Назарбаева в Конституции.