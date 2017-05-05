Инцидент произошел на концерте Димаша Кудайбергена
Охранника, ударившего журналистку в Астане, арестовали на сутки
Фото Жанары Каримовой

Одного из охранников центрального концертного зала «Казахстан», ударившего журналистку «31 канала» Арай Темирханову во время концерта Димаша Кудайбергена, арестовали на одни сутки, подтвердила Vласти пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

«Действительно, привлекли по факту. Было начато административное производство в отношении одного из охранников данного здания по статье "Мелкое хулиганство". 3 мая в виде административного наказания его арестовали на одни сутки», - сообщила Кылышбекова.

Инцидент произошел на концерте Димаша Кудайбергена в Астане 25 апреля. Охранники концертного зала «Казахстан» устроили потасовку с журналистами ряда казахстанских изданий. После этого министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы написал на своей странице в Facebook, что участники конфликта были уволены.

«По поводу случившегося инцидента. Очень сожалею. Никто не имеет права ограничивать свободу действий других людей, в том числе - журналистов, к которым я отношусь с большим уважением. Подобные действия сотрудников охраны, однозначно, неприемлемы. С утра я дал распоряжение принять жёсткие меры по отношению к участникам конфликта и руководство ЦКЗ «Казахстан» к данному моменту их уволило», - написал министр.

/Новость обновлена в 16:37, пресс-служба ДВД Астаны уточнила срок административного наказания - одни сутки, а не 11 суток, как было указано в первой версии новости/

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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