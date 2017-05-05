Охранника, ударившего журналистку в Астане, арестовали на сутки

Одного из охранников центрального концертного зала «Казахстан», ударившего журналистку «31 канала» Арай Темирханову во время концерта Димаша Кудайбергена, арестовали на одни сутки, подтвердила Vласти пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

«Действительно, привлекли по факту. Было начато административное производство в отношении одного из охранников данного здания по статье "Мелкое хулиганство". 3 мая в виде административного наказания его арестовали на одни сутки», - сообщила Кылышбекова.

Инцидент произошел на концерте Димаша Кудайбергена в Астане 25 апреля. Охранники концертного зала «Казахстан» устроили потасовку с журналистами ряда казахстанских изданий. После этого министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы написал на своей странице в Facebook, что участники конфликта были уволены.

«По поводу случившегося инцидента. Очень сожалею. Никто не имеет права ограничивать свободу действий других людей, в том числе - журналистов, к которым я отношусь с большим уважением. Подобные действия сотрудников охраны, однозначно, неприемлемы. С утра я дал распоряжение принять жёсткие меры по отношению к участникам конфликта и руководство ЦКЗ «Казахстан» к данному моменту их уволило», - написал министр.

/Новость обновлена в 16:37, пресс-служба ДВД Астаны уточнила срок административного наказания - одни сутки, а не 11 суток, как было указано в первой версии новости/