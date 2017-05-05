В праздники казахстанцев ждут дожди

В ближайшие двое суток в Казахстане ожидаются дожди, преимущественно в горных и предгорных районах. Прекращение осадков ожидается 8 мая на юге, 8-9 мая в центре и востоке, 9 мая на севере и юго-востоке республики, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным Казгидромета, в пятницу и субботу на юге и юго-востоке страны возможны сильные дожди преимущественно в горных и предгорных районах. Их прекращение ожидается 8 и 9 мая. 10 мая со следующим циклоном вновь ожидаются дожди с грозами.

Западные и северо-западные области Казахстана в течение всего периода будут находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, поэтому здесь ожидается преимущественно пасмурная с осадками погода.

В Алматы в субботу ожидается переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла. В воскресенье также переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью температура останется на уровне 12-14 градусов выше нуля, днем - 20-22 градуса. В понедельник, 8 мая, ожидается переменная облачность, днем дождь и гроза. Температура останется на уровне воскресных показателей.

В Астане в субботу переменная облачность, днем дождь, гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура ночью 12-14 тепла, днем 19-21. В воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура опустится ночью до 3-5 тепла, днем - 16-18 градусов. 8 мая в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-11 выше нуля, днем 18-20 тепла.