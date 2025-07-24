Ранее разработанная ПСД в 2024 году не прошла госэкспертизу
ПСД по реконструкции Парка первого президента в Алматы планируют завершить до конца ноября
фото Жанары Каримовой

Акимат Алматы с привлечением спонсорских средств планирует завершить разработку проектно-сметной документации реконструкции Парка первого президента до конца ноября 2025 года. При этом ранее разработанная документации является устаревшей. Об этом сообщило управление развития общественных пространств города Алматы в ответ на запрос «Власти».

По данным ведомства, разработку ПСД планируют реализовать поэтапно: 1 этап – реконструкция парковой территории, 2 этап – строительство паркинга и двух пандусных-пешеходных мостов, 3 этап – реконструкция входной арки и комплекса служебно-технических помещений.

Само начало строительно-монтажных работ в рамках комплексной реализации проекта реконструкции парка запланировано на третий квартал 2025 года.

Напомним, в акимате Алматы планировали завершить разработку ПСД по реконструкции парка еще в декабре 2024 года. Как отмечает управление развития общественных пространств, еще в декабре 2020 года была разработана ПСД, но она не имела положительного заключения госэкспертизы.

В июле 2024 года не прошедшая госэкспертизу ПСД была передана в управление, но на сегодняшний день уже является устаревшей и не отражает актуальные требования к благоустройству парка.

«В частности, в разработанной ПСД не предусмотрены следующие ключевые элементы как: фонтанный комплекс, пешеходно-пандусные мосты, парковочные зоны, иные архитектурно-планировочные решения, необходимые для комплексной модернизации объекта», - отметили в управлении.

Управление добавило, что в связи с необходимостью переработки сроки завершения разработки ПСД были перенесены. В связи с этим конкурс на выбор подрядной организации пока не проводился и итоговая сумма затрат будет определена после завершения процедуры обновления и утверждения ПСД.

В рамках реконструкции проекта управление рассматривает вариант привлечения спонсорских средств в рамках социальной ответственности, а также средств местного бюджета.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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