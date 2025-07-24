Суд отказал в отводе судьи по делу активистов, выступавших против строительства АЭС

В четверг в Алмалинском районном суде Алматы председательствующая судья Куаныш Арипов отказал подсудимым в отводе судьи Ернара Касымбекова. По словам подсудимых и их адвокатов, судья Касымбеков ограничивал их в правах.

Судья Куаныш Арипов объяснил свое решение тем, что в отводе судьи нет оснований.

Ранее подсудимые по делу активистов, выступавших против строительства АЭС, заявили отвод судье.

«Как мы докажем, что мы невиновны, если вы это не позволяете? Вы не допускаете тех людей, которые могут дать показания, что мы невиновны. Мы ждали справедливого суда десять месяцев, если будет происходить такая несправедливость, можем прождать еще десять месяцев», - сказал один из подсудимых Айдар Мубараков.

Накануне судья Ернар Касымбеков не удовлетворил ходатайства адвокатов о приглашении свидетелей и допроса эксперта по этому делу. Судья объяснил, что нет смысла звать эксперта, и заявил, что адвокат Галым Нурпеисов в своих интервью в СМИ озвучил свою оценку экспертизе, назвав это давлением на суд.

Ранее во время допроса один из подсудимых, Нурлан Жауылбаев, заявил, что требует детализацию разговоров, приведенных в обвинительном акте, в связи с тем, что его не было в нескольких местах, как утверждал прокурор. Судья отказал, объяснив свое решение тем, что «это была работа следователя».

Напомним, 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.