С активистками Kazfem провели «разъяснительную беседу» в полиции

В пятницу активистку феминистской группы Kazfem Веронику Фонову вызвали в акимат Алматы. Ранее, в марте, ее уже вызывали туда в связи с акцией, приуроченной к Международному женскому дню, которая состоялась в центре города. На этот раз внимание властей привлекла намечавшаяся на 6 и 7 мая акция «Женская историческая ночь», которая носит образовательный характер: активисты выходят ночью на прогулки, клеят листовки с портретами и биографиями выдающихся женщин.

«В 15.00 ко мне на работу позвонили из акимата. Пригласили побеседовать. Я поинтересовалась у звонившей девушки – в связи с чем они хотят поговорить, на какую тему? Но она мне ответила, что просто исполнитель. Сказала, что в управлении внутренней политики хотят поговорить», - сказала Фонова Vласти.

Вечером в пятницу Веронике, находившейся на курсах, позвонила мать. «Она сказала, что к нам пришла полиция. Вышло так, что они сначала ее хотели увезти, маму. Но потом они проверили документы. Мама мне передала, что меня ждут в РУВД Ауэзовского района. Я написала девочкам, и мы втроем поехали туда», - говорит Фонова.

В управлении внутренних дел Ауэзовского района, куда активисток привез участковый, был представитель акимата. «Он не представился, просто сказал, что представляет акимат. Еще там был начальник РУВД и участковый моего района», - пояснила Фонова.

Суть претензий акимата и полиции заключалась в том, что о планах проведения «Женской исторической ночи» не сообщили в госорганы. «То есть, по их (полицейских – V) словам, если бы мы все это сделали в закрытой форме, позвали бы только друзей, то это было бы нормально. Но раз мы зовем всех, то несем за них ответственность. И вдруг это все перерастет в несанкционированный митинг. И если мы хотим куда-то собраться, то должны подать заявление на проведение мероприятия в акимат. Так нам пояснили претензии», - говорит активистка Kazfem Арина Осиновская.

Активистки не стали комментировать дальнейшие планы по поводу мероприятия.

«Женская историческая ночь» - интернациональная акция, носящая мирный просветительский характер, цель которой - напомнить людям о роли женщин в культуре, политике и других сферах общественной жизни.