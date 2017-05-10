​Тенге продолжает держаться у отметки в 318 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 318,42 тенге, показав рост на 0,48 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $59,85 млн., показав снижение на $184,95 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,01 за баррель. В конце прошлой недели котировки опускались ниже $47, достигнув минимума с ноября 2016 года после публикации данных о запасах нефти в США. Вместе с этим с середины 2016 года производство углеводородов в Америке увеличилось на 10% до 9,3 млн. баррелей в день.

К среде котировки показали восстановление после заявления трёх представителей ОПЕК о намерении продлить соглашение по сокращению добычи на очередной встрече участников картеля и других стран-производителей нефти 24 мая. Однако, как пишут Ведомости, источники сомневаются, что ОПЕК решит увеличить объёмы сокращения.