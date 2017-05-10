Казахстан официально подтвердил свое участие в ЭКСПО-2020 в Дубае

Посол Казахстана в Дубае Кайрат Лама Шариф встретился с председателем Высшего комитета «ЭКСПО 2020 Дубай» шейхом Ахмедом бен Саидом Аль Мактумом. Во время встречи посол вручил шейху письмо, где подтверждается официальное участие Казахстана в дубайском ЭКСПО-2020.

«В ходе встречи казахстанский дипломат передал письмо от имени Премьер-Министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в адрес Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума с подтверждением официального участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Эмиратская сторона была проинформирована о назначении соответствующим постановлением Правительства Казахстана вице-министра образования и науки РК Асланбека Амрина Генеральным комиссаром казахстанской секции на выставке», - сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Лама Шариф отметил, что «в Казахстане высоко ценят поддержку Эмиратами проведения «ЭКСПО-2017» в Астане, и в этой связи арабской стороне выделен один из самых больших павильонов». Он также подчеркнул, что между оргкомитетом Астана ЭКСПО-2017 и Бюро «ЭКСПО 2020 Дубай» налажено практическое взаимодействие. «В этом контексте немаловажное значение имеет пересечение тематик проведения выставок, которое дает нам хороший шанс вести совместную работу, вместе искать и находить общие подходы взаимодействия на долгосрочную перспективу», – сказал посол.

Как сообщает МИД, шейх Ахмед приветствовал официальное подтверждение участия Казахстана в ЭКСПО-2020 в Дубае, подчеркнув, что это решение будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению взаимоотношений между странами.

Тематика эмиратской выставки «Объединяя умы – создаем будущее» сосредоточена на выражении трех ключевых аспектов, раскрывающих ее значение:«Возможность», «Мобильность» и «Устойчивость» («Opportunity», «Mobility» and «Sustainability»). «Выбор казахстанской стороной одного из направлений, – отметил шейх Ахмед – даст возможность продемонстрировать вашей стране всему миру свои наработки в области развития человеческого капитала, роста благосостояния общества, развития инноваций и технологического потенциала, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности и подъему благосостояния людей».