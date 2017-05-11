Президент «Назарбаев университета» Шигео Катсу доложил о работе вуза Нурсултану Назарбаеву

Руководитель «Назарбаев университета» Шигео Катсу предоставил президенту страны отчет по итогам семилетней работы экспериментального для Казахстана вуза, а также планы дальнейшего развития, сообщает Акорда.

«Президенту Казахстана было доложено, что за 7 лет работы АОО «Назарбаев Университет» была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны», – говорится в сообщении.

По словам Шигео Катсу, наличие при университете сильного исследовательского института «позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне».

«Назарбаев университет» был создан в 2010 году указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, как альтернатива закрытой для студентов-бакалавров программе «Болашак». В составе вуза 8 школ и 1 центр предуниверситетской подготовки. В этом году учебное заведение покинет третий выпуск студентов.