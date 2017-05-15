В аэропорту Алматы опасаются роста цен в случае строительства второго терминала

Загрузка мощностей аэропорта Алматы в настоящее время составляет порядка 30% от его пропускной способности, а строительство и эксплуатация второго терминала могут привести к удорожанию билетов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент АО «Международный аэропорт» Алматы Айбол Бекмухамбетов

« В случае строительства нового терминала - это отразится на стоимости билетов», - сообщил Бекмухамбетов.

Он пояснил, что это связанно с процентом, который аэропорт берет от цены билета, предоставляя свой терминал. Сейчас этот процент составляет около 11-14%.

Первый вице-президент аэропорта Кобланды Тумышев, однако, дал понять, что в вопросе строительства второго терминала последнее слово – за правительством. Но самому аэропорту стройка невыгодна.

«Есть варианты расширения существующего аэропорта. Но мы ждем, когда правительство поставит точку в этом вопросе. Если скажут: расширяйтесь, то тогда и вопроса этого не будет. С другой стороны, сейчас при равномерном распределении слотов наш аэропорт может принимать 13 миллионов пассажиров в год. Но реально эта цифра составляет 5 миллионов. Так вот, мы построим эту пристройку, будет хороший, широкий пассажирский терминал… Но вложенные инвестиции должны отбиваться. Поэтому и аэропортовые слоты, которые сейчас составляют 1900 тенге, могут оказаться (по цене) и пять и шесть тысяч. Эта сумма пойдет в дополнение к билету. Причем, вы можете из другого терминала вылетать. Но мы будем эту пристройку освещать, согревать, новые стойки поставим. Многие ли пассажиры согласятся? Наверное, надо провести общественные слушания: кто хочет, кто не хочет (появление второго терминала – V)», - сказал Тумышев.

При этом, несмотря на опасения роста цен в связи со строительством второго терминала, в аэропорту будут «биться за повышение» тарифов. «В Алматы в стоимости билета на внутренние рейсы сборы составляют 406 тенге, на международные рейсы – 1 899 тенге. Это аэропортовая составляющая. Что касается других аэропортов, то в Бишкеке – 4 732 тенге, Москве – 3 243 тенге, в Стамбуле – 4 732 тенге, в Дубае – 6 442 тенге, в Пекине – 4 113 тенге, в Гонконге – 4 860 тенге. В Алматы соответствующие сборы на международные услуги в два раза ниже, чем в других аэропортах Средней Азии. Но мы хотим, конечно, чтобы эти цифры были примерно одинаковые. И будем за это бороться», - отметил глава аэропорта.

О планах модернизации алматинского аэропорта, которая включала бы строительство второго терминала, начали говорить в прошлом, 2016 году. Тогда президент страны, на алматинском совещании с участием на тот момент министра по инвестициями и развитию Асетом Исекешевым, заявил, что строительство второго аэропорта слишком дорого, предположив, что имеет смысл построить новый терминал.