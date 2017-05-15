​Предварительный ущерб Карагандинской области от паводков оценён в 160 млн. тенге

Заместитель акима Карагандинской области Андрей Ляпунов заявил об окончании паводкового периода. Его ущерб жителям был предварительно оценён в 160 млн. тенге, сообщает в понедельник МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день паводковый период в области завершен. В связи со стабилизацией обстановки с 30 апреля областная территориальная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим повседневной деятельности. В целом с начала паводков подтоплению подверглись 140 жилых домов и 274 двора в 22 населенных пунктах области», - сообщил Ляпунов.

Он напомнил, что режимы ЧС были объявлены в пяти районах области - Каркаралинском, Абайском, Бухар-Жырауском, Шетском и Нуринском. Соответствующие постановления зарегистрированы департаментом юстиции. «В районах области завершена работа по оценке поврежденного имущества, техобследованию домов. По предварительным данным, общая сумма, необходимая для возмещения ущерба пострадавшим жителям, составляет порядка 160 миллионов тенге. Из областного бюджета планируется выделить ориентировочно 148 миллионов 600 тысяч тенге, и порядка 12 млн тенге будет выделено из бюджетов районов», - сказал замакима области.

Наиболее всего от паводков пострадал Бухар-Жырауский район. По данным пресс-службы акимата, здесь по 123 заявлениям предстоит компенсировать ущерб на сумму более 112 миллионов тенге. В основном ущерб приходится на жителей поселков Садовое и Чкалово. Наименьшая сумма ущерба в Абайском районе. Здесь двум пострадавшим предстоит выплатить 575 тысяч тенге. В остальных районах предварительно ущерб оценен в суммы от 5 до 19 миллионов тенге.

За период паводка зафиксированы переливы талых вод на 52 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения общей протяженностью более 7,8 километров и 3 участках железных дорог. На контроле оставался единственный участок - на подъезде к населенному пункту Шопа Шетского района. В настоящее время перелив ликвидировали, восстановлено движение транспортных средств.

Разрушенные паводками участки автодорог будут отремонтированы. Пострадавшие от паводков также получают благотворительную помощь. Им выделяют продукты и предметы санитарной гигиены. В настоящее время на спецсчет областного филиала общества Красного Полумесяца РК поступило 19,1 млн тенге, из которых израсходовано около 6 млн тенге.

Деньги для помощи пострадавшим от паводков перечислили Народный банк, депутаты мажилиса, предприятия и организации области. Кроме того была одобрена заявка на восстановление за счет благотворительных средств трех аварийных домов в Каркаралинском районе, у чьих хозяев отсутствуют правоустанавливающие документы.