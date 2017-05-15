Председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов рассказал об улучшении самочувствия и желании продолжить лечение в Алматы, сообщает в понедельник фонд защиты свободы слова «Адил Соз».

«Я нормально себя чувствую. Завтра надеюсь направиться на реанимобиле в Алматы. Врачи хорошие, внимание хорошее. Охрана мне приставлена, с Астаны приехал начальник угрозыска», - рассказал Есергепов сотрудникам фонда.

В минувшее воскресенье Рамазан Есергепов подвергся нападению в поезде во время поездки в Астану. Он был доставлен в больницу города Шу с ножевым ранением брюшной полости, где ему была проведена экстренная операция. ДВД на транспорте начало досудебное расследование.

По словам Розланы Таукиной, председателя комитета по защите Жанболата Мамая, членом которого является и Есергепов, он категорически не согласен с версией следователей о том, что причиной нападения стал бытовой конфликт во время посадки в поезд. По словам самого Есергепова, никаких эксцессов во время посадки в поезде не возникало. Это же, согласно сообщению «Адил Соз», подтверждает провожавший его сын.