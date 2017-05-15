Анатолий Шкарупа будет отвечать за направления энергетики, ЖКХ и ЧС
​В Карагандинской области сменился замакима
Фото с сайта POLITOBZOR.NET

Новым заместителем акима Карагандинской области назначен бывший аким города Сарань Анатолий Шкарупа. Он будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС, сообщает в понедельник пресс-служба областного акимата.

«Моим распоряжением по согласованию с администрацией президента Андрей Ляпунов освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу. Как вы знаете, Андрей Васильевич более двух лет курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и ЧС. Он показал себя как профессионал, знающий болевые точки нашей области», – пояснил уход прежнего замакима глава области Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что «оперативные и своевременные действия» помогли минимизировать последствия паводков, после чего поблагодарил Ляпунова за проделанную работу и вручил ему почётную грамоту акима области.

«По согласованию с администрацией президента моим распоряжением заместителем акима области назначен Шкарупа Анатолий Валерьевич», – заявил после этого Кошанов. Одной из первоочередных задач нового замакима станет подготовка региона к следующему отопительному сезону и предупреждению ЧС.

42-летний Анатолий Шкарупа – выпускник Алматинского института энергетики и связи по специальности инженер-экономист. В разные годы занимал должности заместителя председателя агентства по регулированию естественных монополий, председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» и акима города Сарань.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Китайская компания Cosco Shipping намерена приобрести крупную долю в сухом порту Khorgos Gateway
Новости
Университет Narxoz презентовал исследовательский журнал в области бизнеса, общества, культуры и образования
Новости
​Предварительный ущерб Карагандинской области от паводков оценён в 160 млн. тенге
Loading...
Просматриваемые
Новости
Национальный банк Китая девальвировал юань
Новости
Мухтар Джакишев этапирован в Астану в качестве свидетеля по делу Нартая Дутбаева
Новости
​Совершено нападение на председателя правления фонда «Журналисты в беде»
Новости
TeliaCompany выражает опасения в связи с намерением Казахстана использовать системы «прямого доступа»
Новости
Акимат Алматы запустил онлайн-портал КСК
Новости
В столичном акимате обсуждают вопрос переноса старта учебного года в 2017 году на 12 дней в связи с ЭКСПО