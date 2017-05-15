​В Карагандинской области сменился замакима

Новым заместителем акима Карагандинской области назначен бывший аким города Сарань Анатолий Шкарупа. Он будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС, сообщает в понедельник пресс-служба областного акимата.

«Моим распоряжением по согласованию с администрацией президента Андрей Ляпунов освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу. Как вы знаете, Андрей Васильевич более двух лет курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и ЧС. Он показал себя как профессионал, знающий болевые точки нашей области», – пояснил уход прежнего замакима глава области Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что «оперативные и своевременные действия» помогли минимизировать последствия паводков, после чего поблагодарил Ляпунова за проделанную работу и вручил ему почётную грамоту акима области.

«По согласованию с администрацией президента моим распоряжением заместителем акима области назначен Шкарупа Анатолий Валерьевич», – заявил после этого Кошанов. Одной из первоочередных задач нового замакима станет подготовка региона к следующему отопительному сезону и предупреждению ЧС.

42-летний Анатолий Шкарупа – выпускник Алматинского института энергетики и связи по специальности инженер-экономист. В разные годы занимал должности заместителя председателя агентства по регулированию естественных монополий, председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» и акима города Сарань.