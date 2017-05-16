Акимы должны без подсказок создавать равные условия для инвалидов — Сагинтаев

Вопрос создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями не должен выноситься на уровень правительства, считает премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Как заявил он во вторник в ходе селекторного заседания правительства эти вопросы местные исполнительные органы должны решать на местах.

«Все предложения, которые прозвучали сегодня, они очень простые. Неудобно даже, что такие вопросы мы сейчас обсуждаем, которые можно спокойно решать без того, чтобы об этом говорить на уровне правительства», - считает Сагинтаев.

По его мнению, «акимов не надо уговаривать, им надо давать поручения».

«Это уже без всякой подсказки должны делать. Все акимы присутствуют, и если есть какие-то упущения в работе, думаю, что они примут меры», - выразил надежду премьер.

«Поддерживаю вопрос о том, чтобы было полное обеспечение, чтобы инвалиды могли заниматься спортом, в культурной сфере. Мы вчера в Костанае встречались с молодежью, девушка молодая гордилась тем, что она является чемпионкой по танцам и получила от президента страны специальную коляску для танцев. То есть, есть талантливые люди. Они такие же граждане нашей страны, как и мы все. И, как мы все слышим сегодня, от нас ничего сверхъестественного не просят. Это не жалость, это равные условия. Защитите их права и создайте те же условия, как и у всех», - заявил Сагинтаев.

Как напомнила министр труда и социально защиты Тамара Дуйсенова, в 2015 году Казахстаном ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. С тех пор в стране масштабная работа по формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Внесены изменения и дополнения в 24 законодательных акта, направленные на обеспечение доступности жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, а также информации. Для обеспечения их практической реализации начата работа по формированию доступной среды.

«Определено более 36 тысяч социально-значимых объектов, представляющих жизненно-важные услуги лицам с инвалидностью. 18,4 тысячи из них (или 64%), были признаны недоступными. Поэтапная адаптация данных объектов осуществляется в рамках региональных планов. В первую очередь она коснулась социальной сферы: поликлиник, больниц, школ и центров социального обслуживания, и достигает 62,4%», - проинформировала министр.

Однако, несмотря на положительную динамику, Дуйсенова обратила внимание на отсутствие контроля на местах за соблюдение требований доступности со стороны соответствующих уполномоченных органов на стадии разработки, проектирования, экспертизы, строительства, ремонта, сдачи объекта.

«Сегодня мы адаптируем ранее строящиеся объекты и одновременно принимаем на местах новые объекты без доступа, что делает этот процесс абсолютно бесконечным. Учитывая, что адаптация связана с дополнительными затратами, как для госбюджета, так и для частного сектора, просила бы обеспечить выполнение требований законодательства в этой сфере как центральными госорганами, координирующими эти вопросы, так и местными исполнительными органами», - попросила она.

Что касается доступности и повышения качества медицинских услуг, то уровень инвалидности в стране смогли «стабилизировать в пределах 3,7% от общей численности населения».

«Но, к сожалению, доступно высокими остаются показатели инвалидности среди детей. Треть всех случаев инвалидности приходятся на вырожденные патологии, они преобладают в Акмолинской, Атырауской областях и в Астане. У четверти лиц старше 18 лет, впервые признанных инвалидами, причинами являются болезни системы кровообращения, затем идёт онкология и травмы всех локализаций. По данным статистики около 400 тысяч человек, занятых во вредных и тяжелых условиях труда, находятся в зоне высокого риска профессиональных заболеваний и трудовых увечий, приводящих к инвалидности», - перечислила глава Минтруда и попросила акимов областей «разработать и реализовать специальные программы по снижению уровня инвалидности для каждого региона».