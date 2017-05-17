КНБ и МВД проводят спецоперацию в Кызылординской области

16 мая Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с министерством внутренних дел на территории Кызылординской области начата масштабная спецоперация, сообщает в среду пресс-служба комитета.

Главной целью спецоперации является пресечение деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов.

«В г.г. Кызылорда, Тараз и Шымкент членами межведомственных следственно-оперативных групп синхронно задержано 8 фигурантов, проведено 21 обысковое мероприятие по адресам их проживания и на предприятиях, аффилированных с ними, в т.ч. на ТОО «КАИС-сервис» (г. Кызылорда, завод по производству асфальта и нефтеналивной терминал), ТОО «Карамай Ойл» (г. Тараз, нефтеналивной терминал)», - говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что из числа покровителей криминального нефтебизнеса совместно с представителями управления внутренней безопасности Генеральной прокуратуры задержан Кызылординский транспортный прокурор Нурлан Серикбаев.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.