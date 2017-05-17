КНБ и МВД проводят спецоперацию в Кызылординской области

Цель - пресечение криминального нефтебизнеса
16 мая Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с министерством внутренних дел на территории Кызылординской области начата масштабная спецоперация, сообщает в среду пресс-служба комитета.
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