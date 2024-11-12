В трех регионах Казахстана задержаны подозреваемые в религиозно-экстремистской деятельности – КНБ

7 ноября по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской области и в области Улытау задержаны пятеро граждан Казахстана, еще 17 человек, подозреваемые в участии в деятельности запрещенной организации, находятся под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности.

«Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации», - отметили в КНБ.

В ходе обысков по месту проживания подозреваемых изъяты религиозная литература и «иные вещественные доказательства».

Проводится досудебное расследование по ч. 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма).