В трех регионах Казахстана задержаны подозреваемые в религиозно-экстремистской деятельности – КНБ

Четверо ранее были судимы экстремистские преступления
7 ноября по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской области и в области Улытау задержаны пятеро граждан Казахстана, еще 17 человек, подозреваемые в участии в деятельности запрещенной организации, находятся под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности.
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