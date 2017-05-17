В Chocofamily подвели первые итоги своей опционной программы

В холдинге Chocofamily рассказали об итогах первого года работы опционной программы, согласно условиям которой каждый сотрудник компании может стать ее акционером. В 2016 году опционы на суммы от $125 до $107 тысяч получили 118 сотрудников. Сумма, как пояснили в холдинге, зависела «от внутреннего грейда (ступень шкалы зарплатной структуры – V) и достижений по итогам года».

На создание своей опционной программы руководство холдинга вдохновил пример Yandex.

«Наша опционная программа, - говорит основатель Chocofamily Рамиль Мухоряпов, - появилась после IPO Yandex, когда десятки сотрудников этой компании стали миллионерами. Запуск IPO они объясняли тем, что они понимают – этот бизнес построен на людях. Если эти люди талантливые, если они будут работать на благо только нашего проекта, то только тогда удастся создать нечто великое. Так они отблагодарили своих сотрудников, которые работали много лет. Это нас вдохновило. Мы хотели, чтобы ребята, которые нас окружают, в течение следующих пяти лет (в течение которых в компании надеются на рост оборота – V) были бы вознаграждены».

В компании рассчитывают, что опционная программа будет работать по меньшей мере до 2020 года. Между сотрудниками, по задумке, разделят 10% капитала компании.

Сейчас доля основных участников Chocofamily Holding выглядят так: 68,87% - Choco Capital Partners, 16,76% - Тимур Турлов, 11,06% - Мурат Абдрахманов, 7,23% - DEMUS Capital, 1,09% - Адиль Нургожин.