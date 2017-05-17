Глава государства провел встречу с Нуртаем Абыкаевым

Во время встречи с депутатом, членом комитета по
международным отношениям, обороне и безопасности сената Нуртаем Абыкаевым
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важную роль парламента страны в реализации
политических и экономических реформ, а также в процессе модернизации
общественного сознания, сообщает в среду Акорда.
«Мы приняли программы развития. Для реализации моего Послания народу Казахстана, экономических реформ и духовной модернизации общества необходима законодательная база. Я верю, что у Вас имеется достаточно опыта и знаний для активного участия в этой работе», - сказал Назарбаев, обращаясь к Абыкаеву.
Сенатор, в свою очередь, рассказал президенту о ходе выполнения задач, поставленных перед депутатами парламента по законодательному обеспечению проводимых реформ в стране.
В декабре 2015 года Абыкаев был освобожден от должности главы Комитета национальной безопасности по достижению пенсионного возраста. Он возглавлял эту структуру на протяжении 5 лет. Тогда же Абыкаев указом президента был назначен депутатом сената.
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