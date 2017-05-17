С 1 июня выборочный досмотр багажа вводится на всех вокзалах Казахстана

В целях повышения безопасности пассажиров на всех железнодорожных вокзала республики, начиная с февраля 2017 года, поэтапно вводится досмотр ручной клади и багажа, напоминает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

«Так, с 1 февраля т.г. организован досмотр на вокзалах Алматы-1 и Алматы-2, с 1 апреля т.г. - на вокзале г.Астаны. На оставшихся 15 вокзалах (Караганда, Актобе, Кокшетау, Костанай, Уральск, Кызылорда, Мангышлак, Атырау, Жамбыл, Шымкент, Бейнеу, Шу, Семей, Петропавловск, Павлодар) досмотр будет организован с 1 июня 2017 года», - говорится в распространенном сообщении.

Ведомство подчеркивает, что во вновь вводимом столичном вокзале «Астана - Нұрлы жол» также предусмотрены подобные меры безопасности.

Принцип выборочного досмотра применяется к пассажирам и посетителям, вещам, находящимся при них, в том числе ручной клади и багажа, вызывающих подозрение у работников пункта досмотра на объектах транспортной инфраструктуры, сказано в пресс-релизе.