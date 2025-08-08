Казахстанец Алимнур Турганбай пропал после задержания китайской пограничной службой

23 июля Алимнур Турганбай родом из Или-Казахского автономного округа в Синьцзяне, получивший казахстанское гражданство в 2017 году, был задержан китайской пограничной службой и с тех пор не выходит на связь со своими родственниками, сообщает фонд Freedom for Eurasia.

«Я подала заявление о его исчезновении в полицию Талдыкоргана 24 июля. Потом [1 августа] власти сообщили нам, что только что отправили письмо [китайским властям] в Урумчи. Сколько еще мне ждать отца? Еще месяц, еще год? Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой», - сказала Риза Алимнур, старшая дочь Турганбая.

Турганбай последний раз был на территории Китая в 2017 году. В этом году он отправился в рейс по перевозке металлов для строительства из Китая в Узбекистан через Казахстан. Но на границе между Китаем и Казахстаном он был задержан китайскими пограничниками, о чем семья Турганбая узнала от одного из двух дальнобойщиков, ехавших с ним в том же направлении.

«Когда двое мужчин спросили, что происходит с Алимнуром, им сказали: "Вы не имеете права задавать этот вопрос. Не беспокойтесь о нем. Занимайтесь своими делами"», - пересказала слова очевидцев жена Турганбая, Гульдария Шеризаткызы.

Семья не понимает, что китайские власти могут хотеть от Турганбая. Однако, по данным базы Xinjiang Victims Database, племянник Турганбая, Серик Дауитбек, был арестован в 2018 году и позднее приговорен к 17 годам тюрьмы, вероятно, за молитву и, возможно. Сам Турганбай опубликовал видеообращение в поддержку своего племянника на YouTube.

«Я боюсь, что моего отца будут избивать, заставят подписать какие-то документы, а также сделают ему уколы или дадут опасные лекарства», - говорит Риза Алимнур.

«Когда происходят такие аресты, наше правительство говорит, что ничего особо сделать не может, потому что эти этнические казахи - граждане Китая. Но Алимнур не гражданин Китая. Только Казахстана. Так что что они скажут теперь?» - отметил Бекзат Максутхан, председатель «Нағыз атажұрт еріктілері», занимающейся защитой этнических казахов из Китая.

В начале августа, по данным Радио «Азаттык», Гульдария Шеризаткызы с детьми ходила в акимат Алматы с обращением касательно ее мужа. Однако она была задержана, а затем оштрафована за «нарушение порядка проведения мирных собраний». Она также ходила к генеральному консульству Китая, где у нее приняли заявление, но не предоставили никакой информации.