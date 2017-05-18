Ведомство отказалось от покупки самолета Ил-76
В Минобороны объяснили, почему не освоили 29 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Список министерств, которые не освоили больше всего бюджетных средств по итогам прошлого года, согласно отчета счетного комитета возглавило министерство обороны с суммой в 29 миллиардов тенге. В четверг в мажилисе в ходе презентации отчетов правительства и счетного комитета заместитель министра обороны Талгат Мухтаров объяснил причину - ведомстве отказались от покупки военного самолета, так как российская сторона увеличила его стоимость.

«На наш взгляд это недоосвоение произошло по объективным причинам, поскольку данные средства были предусмотрены для приобретения военно-транспортного самолёта Ил-76. Однако в связи со значительным увеличением стоимости самолета было принято решение отказаться от покупки данного самолета», - объяснил Мухтаров.

По его заверениям, все средства были сохранены и возвращены в республиканский бюджет.

Отметим, что согласно отчета счетного комитета всего по итогам года не освоено 36 миллиардов тенге. Министерством обороны не освоено 29 млрд.тенге, МВД - 1,2 млрд.тенге, МОН – 1 млрд.тенге, МИД не использовал 920,2 млн.тенге, министерство сельского хозяйства - 870,2 миллиона и министерство юстиции — 579 миллионов тенге.

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