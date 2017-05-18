В Минобороны объяснили, почему не освоили 29 млрд тенге

Список министерств, которые не освоили больше всего бюджетных средств по итогам прошлого года, согласно отчета счетного комитета возглавило министерство обороны с суммой в 29 миллиардов тенге. В четверг в мажилисе в ходе презентации отчетов правительства и счетного комитета заместитель министра обороны Талгат Мухтаров объяснил причину - ведомстве отказались от покупки военного самолета, так как российская сторона увеличила его стоимость.

«На наш взгляд это недоосвоение произошло по объективным причинам, поскольку данные средства были предусмотрены для приобретения военно-транспортного самолёта Ил-76. Однако в связи со значительным увеличением стоимости самолета было принято решение отказаться от покупки данного самолета», - объяснил Мухтаров.

По его заверениям, все средства были сохранены и возвращены в республиканский бюджет.

Отметим, что согласно отчета счетного комитета всего по итогам года не освоено 36 миллиардов тенге. Министерством обороны не освоено 29 млрд.тенге, МВД - 1,2 млрд.тенге, МОН – 1 млрд.тенге, МИД не использовал 920,2 млн.тенге, министерство сельского хозяйства - 870,2 миллиона и министерство юстиции — 579 миллионов тенге.