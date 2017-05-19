​Тенге торгуется ниже 313 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $38,45 млн., показав снижение на $26,95 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $52,89 за баррель. Котировки продолжают слабый рост после того, как Минэнерго США сообщило в среду о снижении запасов нефти в стране на 1,75 млн. баррелей, бензина – на 413 тыс. баррелей и дистиллятов – на 1,94 млн. баррелей. Вместе с этим, как пишут Ведомости, добыча нефти в США снизилась на 9 тыс. баррелей в сутки до 9,305 млн. после 12 недельного роста.

В среду на биржах США произошел обвал котировок. Bloomberg связывает его с разочарованием на Уолл-стрит, которая ранее возлагала большие надежды на Трампа, обещавшего понизить налоги и дерегулировать экономику, а также с последними разоблачениями о президенте. В четверг котировки показывали некоторое снижение на опасениях инвесторов по поводу возможного развития политического кризиса в США.