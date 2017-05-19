Сапарбаев предлагает официально запретить в Казахстане салафизм

Также аким Актюбинской области предложил изымать из обращения религиозную литературу с пропагандой салафизма
В пятницу в ходе проходящего в Актобе выездного заседания комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев предложил официально запретить в Казахстане салафизм и изымать из обращения религиозную литературу с пропагандой салафитской идеологии, сообщает Азаттык.
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