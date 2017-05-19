Сапарбаев предлагает официально запретить в Казахстане салафизм

В пятницу в ходе проходящего в Актобе выездного заседания комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев предложил официально запретить в Казахстане салафизм и изымать из обращения религиозную литературу с пропагандой салафитской идеологии, сообщает Азаттык .

На заседании обсуждались вопросы усиления противодействия терроризму и экстремизму и совершенствования законодательства в этой сфере. Как передает Азаттык, аким области, выступая на заседании, заявил, что в Актюбинской области в «придерживающихся идеи салафизма семьях» родители отказываются ставить прививки детям, число таких детей, по информации акима, достигает двух с половиной тысяч.

Также по данным акима, около 30 процентов приверженцев «деструктивных религиозных течений» в Актюбинской области – это женщины. Сапарбаев заявил о нехватке теологов, в том числе женщин, и предложил готовить теологов в высших учебных заведениях. Эту инициативу поддержал верховный муфтий Казахстана Ержан Маямеров.

Предложения Бердыбека Сапарбаева будут приняты во внимание и рассмотрены депутатами, заверил депутат Куаныш Султанов.