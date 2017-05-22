​Нацбанк приостановил действие лицензии Delta Bank на открытие депозитов и счетов

Правление Национального банка приняло решение приостановить действие лицензии на приём депозитов и открытие банковских счетов физических и юридических лиц Delta Bank. Ограничение продлится до 15 июня 2017 года включительно, сообщает в понедельник пресс-служба Нацбанка.

Решение принято регулятором «в рамках надзорного реагирования на нарушения банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля по основаниям предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 48 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Причиной стало систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов.

На 1 мая 2017 года объем принятых депозитов физических лиц Delta Bank составляет 0,6 млрд тенге, депозиты юридических лиц составляют 115,7 млрд тенге. Доля депозитного портфеля банка составляет 0,7% от совокупного объема депозитов банковской системы.

В начале ноября 2016 года Национальный банк в первый раз приостановил лицензию Delta Bank из-за отдельных нарушений банковского законодательства и проблем с системами внутреннего контроля. 29 декабря лицензия финансового института была восстановлена. Регулятор принял решение после рассмотрения заявления и документов банка о работе над улучшением качества активов, изменением систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и увеличить его капитал.

В начале февраля совет директоров Delta Bank возглавил бизнесмен Нурлан Тлеубаев, срок полномочий которого продлится до 10 октября 2021 года. Он также стал мажоритарным акционером банка, увеличив свою долю с 9,85 до 49,32%. Бизнесмен, судя по данным об акционерах на 10 января и в настоящее время, приобрёл 20,94% акций у Артыкбая Самзаева (его в настоящее время нет среди акционеров, владеющих 5 и более процентами акций банка), а также выкупил доли миноритариев (их общая доля на 10 января превышала 20%). К 18 мая, по данным, размещенным на Казахстанской фондовой бирже, Тлеубаев консолидировал 97,83% акций банка.

В середине февраля Delta Bank не смог выплатить десятое купонное вознаграждение на сумму 469,5 млн. тенге по облигационной программе размером 9,88 млрд тенге. Согласно проспекту выпуска облигаций, выплата вознаграждения по последнему купону должна была состояться с 18 по 31 января. С того времени банк находился в поиске финансирования и 15 февраля заявлял о намерении погасить долг 1 марта.

В начале марта Национальный банк предоставлял заём Delta Bank для погашения обязательств по пенсионным активам ЕНПФ. «На основании ходатайства АО «Delta Bank» о предоставлении займа специального назначения с учетом социальной значимости пенсионных активов ЕНПФ, с целью защиты индивидуальных накоплений вкладчиков правление Национального банка приняло решение предоставить заем Delta Bank под финансовые гарантии акционера Delta Bank», - комментировал регулятор своё действие.

В конце апреля правление Казахстанской фондовой биржи приняло решение с 25 апреля 2017 года отстранить Delta Bank от участия в торгах ценными бумагами и иностранными валютами. Также был приостановлен его статус клирингового участника. При этом подчёркивалось, что на 25 апреля у Delta Bank отсутствовали обязательства на рынке иностранных валют. Неисполненные на указанную дату обязательства банка на рынке ценных бумаг обеспечены его активами.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало апреля 2017 года его активы составили 390,51 млрд тенге, снизившись с начала года на 4,7%. Собственный капитал банка составил 55,16 млрд тенге, снизившись с 57,15 млрд в феврале.