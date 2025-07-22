Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат, а для ее матери, Гани Алашбаевой, – 8 лет, сообщило агентство Kazinform .

Прокурор Арман Казекен попросил суд признать Перизат Кайрат виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса и назначить ей наказание в виде 8 лет лишение свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься благотворительной деятельностью сроком на 10 лет, а также по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса и назначить ей наказание по этой статье в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

Как заявил прокурор, Перизат Кайрат и Гани Алашбаева похитили, злоупотребляя доверием граждан, 3 млрд 545 млн 897 507 тенге.

Также гособвинение запросило вырученные средства от конфискации передать потерпевшим.

Напомним, что Перизат Кайрат и ее мать не признали свою вину. А допрос подсудимых прошел в закрытом режиме, поскольку в ходе него могут раскрыться конфиденциальные данные и банковская тайна.

Перизат Кайрат была задержана в ноябре 2024 года, ее мать содержится под домашним арестом. По версии следствия, Кайрат организовывала сборы средств на благотворительные цели и присваивала эти деньги, покупая на них элитную недвижимость, автомобили и дорогие вещи. Общая сумма хищений достигала 3,5 млрд тенге.