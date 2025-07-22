Минимум 30 млрд тенге от недропользователей направят на геологоразведку в 2025 году

В 2025 году на развитие геологии и расширение ресурсной базы будет направлено не менее 30 млрд тенге от недропользователей, заявил премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства.

«Для увеличения объемов геологоразведки с этого года будем значительно наращивать финансирование. Мы уже приняли решение о направлении на развитие геологии средств от подписных бонусов, получаемых от аукционов по предоставлению прав недропользования. В текущем году это составит не менее 30 млрд тенге. Объем данных средств будет увеличен. Сейчас производятся необходимые расчеты», – заявил премьер-министр.

Он также отметил, что в целях диверсификации экономики делается ставка на развитие обрабатывающей промышленности. Сейчас доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляет порядка 14% и превышает долю добычи на 2%.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в горно-металлургическом комплексе Казахстана работают более 220 тысяч человек, а значительное количество задействовано в смежных отраслях. По его мнению, необходимо создать стимулы для развития этих производств. Также ведется работа по усилению безопасности труда металлургов и шахтеров.

Бектенов поручил министерству промышленности совместно с крупными горнорудными предприятиями до 1 октября выработать комплекс мер по выпуску продукции более высоких переделов. При этом, по его словам, важно предусмотреть мероприятия, стимулирующие создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий.

Помимо этого, премьер-министр поручил министерству промышленности совместно с фондом «Самрук-Казына» обеспечить развитие добычи и выпуска технологически инновационной продукции на основе критических и редких металлов. Такие проекты, по его словам, должны быть направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, как считает глава кабмина, позволит нарастить компетенции и создать потенциал для роста технологически сложных производств.

Он также подчеркнул необходимость выработать меры по вторичной переработке металлов и отходов производств для формирования экономики замкнутого цикла.

Кроме того, Бектенов поручил министерству науки и высшего образования совместно с министерством промышленности в месячный срок разработать программу подготовки специалистов для отрасли. Он отметил необходимость активного привлечения науки к разработке и внедрению новых технологий в производство.