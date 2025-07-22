Это позволит оценить их личные и профессиональные предпочтения
Бектенов поручил внедрить опрос для кандасов до их приезда в Казахстан
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

Во вторник премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству труда внедрить инструменты предварительного опроса кандасов до их прибытия в Казахстан. По его словам, это позволит оценить их личные и профессиональные предпочтения.

«В регионах следует оказывать всю необходимую помощь и содействие кандасами внутренним переселенцам. Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами внедрить инструменты предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну. Это позволит оценить личные и профессиональные предпочтения кандасов», - заявил Бектенов.

Он также отметил необходимость усиления информационно-разъяснительной работы по их привлечению в северные и восточные регионы страны.

Говоря о проживающих в стране иностранцах, премьер-министр отметил, что за последние два года их число выросло в полтора раза.

Бектенов поручил ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы, для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов. Он также поручил министерствам труда и цифрового развития до 1 ноября обеспечить внедрение единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных.

По его словам, особое внимание необходимо уделить деятельности частных агентств, занимающихся трудоустройством граждан за рубежом.

«На сегодняшний день они не несут никакой ответственности и никак не контролируются», - отметил он.

Он поручил до конца текущего года разработать соответствующие законодательные изменения в части лицензирования деятельности частных агентств занятости.

Помимо прочего, он поручил министерству труда совместно с заинтересованными госорганами до 1 октября внести в правительство проект концепции миграционной и демографической политики. Она должна быть созвучна с разрабатываемой концепцией региональной политики до 2030 года.

А также поручил МВД и всем заинтересованным госорганам обеспечить ужесточение мер административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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